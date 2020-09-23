共軍連日派軍機擾台，也讓台海情勢再度受到關注，為模擬訓練國軍反制作為，國防部長嚴德發也進駐衡山指揮所。對此，淡江大學中國大陸研究所前所長張五岳今(23日)在廣播節目中提到，兩岸倒不是一觸即發就發生戰爭，但未來要做好三個工作。

張五岳在廣播節目「8點千秋萬事」中直言，兩岸倒不是一觸即發，但是告訴我們未來要做好好幾個工作，第一，避免誤判；第二，防範意外；第三，做好危機管控；他直言，這些對兩岸雙方而言都要很小心翼翼，避免因為第一槍而引發兩岸戰爭跟衝突。

大陸外交部發言人汪文斌聲稱「不存在所謂的海峽中線」，我外交部長吳釗燮22日表示，台海中線多年來就是一個避免兩岸軍事衝突，維持台海和平與穩定的一個象徵，大陸外交部說法等於摧毀台海現狀。

針對兩岸情勢，張五岳認為，大陸看到兩岸關係敏感問題會看幾個問題，像是美台關係，若台美有取得重大歷史性進程，那北京會認為碰觸到紅線，至於會教訓美國或台灣？他說，「柿子挑軟的吃，要打當然打台灣這顆軟柿子，畢竟美國是榴槤」。

而節目主持人王淺秋也在臉書說，張五岳教授說「政治人物都是用屁股思考，屁股坐哪裡比較重要，離開了那個位置就一點用都沒有，所以是植物；商人就是動物，所以可以全球趴趴走。」至於兩岸戰事，他認為時局的確有高度風險，現在重點在如何避免開出那第一槍成為引發戰端的源頭。

(中時新聞網)