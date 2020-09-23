今年國慶焰火首度在台南登場，台南市衛生局針對登革熱防疫，今天上午在安平舉辦「台南防疫~安全無慮」宣導，台南市長黃偉哲說，國慶焰火跟防蚊絕對有關係，因為國慶焰火會有非常多外地朋友前來，今年北部登革熱案例較多，到昨天已有60個案例，因此，要籲請市民朋友做好巡倒清刷，迎接觀光客。

台南市登革熱防治中心指出，今年台南截至目前只有5例境外移入登革熱，但目前進入登革熱高峰期，且國際新冠肺炎疫情仍嚴峻，東南亞登革熱疫情也沒減退，仍需要保持警惕。蚊子專家陳錦生說，今年也特別在漁光島放置29個大型誘殺桶，可以捕捉成蚊，尤其下周可能會下雨，要做到沒有登革熱，不要養蚊子就對了。

黃偉哲說，台灣現在人流密集交流情況非常頻繁，不管是南漂、北漂，南部人到北部玩，北部人到南部，都是非常頻繁，因此要非常注意。今年因台南水情不是很好，到目前為止，水庫蓄水量已經破新低到40 ％，雨水雖少，但巡倒清刷工作仍要加強，即便沒有下雨，路邊積水容器還是要特別注意，大家一起感受光輝10月燦爛國慶，也希望大家都能平平安安、健健康康。

(中時 )