受到疫情影響，不少知名精品都推出防疫單品，相關產品總是能造成熱賣，連法國品牌Louis Vuitton 也加入行列，繼先前推出防護衣後，近期又緊接著發售防疫面罩LV Shield，不只有防疫功能，還可以防曬，只是要價將近3萬台幣，外型一曝光，立刻引起熱烈討論。

LV防護衣獲得好評。（圖片來源：Louis Vuitton）

LV在疫情剛爆發時，便開始著手製作口罩及防護衣服，協助歐洲醫療機構解決消耗品短缺的問題，而LV對美學的堅持可是絲毫不敢馬虎，讓防疫也充滿時尚感，前陣子推出的防護衣就獲得好評，如今推出防疫面罩可以說是備受期待。

LV Shield經過精心設計，以經典老花為主要裝飾。（圖片來源：Louis Vuitton）

這款防疫面罩經過精心設計，以經典老花為主要裝飾，不論是透明片邊緣還是固定帶，都看得見老花皮革的蹤影，整體細節都做得十分用心，由於有防曬功能，因此透明片在陽光下還會轉為深色，就算疫情結束了，也可以當作遮陽帽使用。

防疫還可以兼具時尚感（圖片來源：Louis Vuitton）

國媒體公佈LV Shield的價格，大約為 961 美元（約NT$28,112），10月底就會陸續上架，只是要花天價買這款面罩，妳買得下手嗎？

(中時新聞網)