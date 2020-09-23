台6線出磺坑隧道機車客運擦撞 騎士遭捲入輾爆頭慘死 13:012020/09/23 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台6線公館鄉出磺坑2號隧道發生客運與機車相撞事故，機車騎士當場身亡。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台6線公館鄉出磺坑2號隧道發生客運與機車相撞事故，機車騎士當場身亡。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真） 台6線公館鄉路段23日早上10點多，1輛客運行經出磺坑2號隧道，大湖往苗栗方向，突然與對向機車發生碰撞，機車騎士當場傷重不治，事故原因將由警方進一步調查釐清。 50歲劉姓客運司機從大湖往苗栗方向行駛，行經台6線公館鄉出磺坑2號隧道，與對向范姓機車騎士發生碰撞。機車卡死在客運前車車輪下，39歲的范男頭路破裂，當場死亡。 警方調查，劉男酒測值為0，范男酒測值尚待抽驗，劉男稱當時見2輛機車似乎併行聊天，其中一輛突然橫越雙黃線闖進車道，閃避不及發生對撞。全案將有警方詳細調查。 (中時 ) #機車 #客運 #苗栗 #調查 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 失控公車連環撞 1死1警傷 04:102020/09/22 地方新聞 中秋國慶連假 4路段易塞車 04:102020/09/23 生活新聞 行人牛步右轉車塞爆 交局挨轟 04:102020/09/23 地方新聞 屏縣交通隊無名火 燒毀多輛查扣汽機車 14:242020/09/22 社會 內湖公車衝撞釀1死1傷竟是毒駕 駕駛坦承吸安非他命 14:502020/09/22 社會 內湖公車司機毒駕？三重客運道歉願賠償最高金額 16:032020/09/22 社會 內湖無照養護所無情惡火 傷重老翁凌晨不治已釀3死 08:502020/09/23 社會 內湖版玩命關頭？賓士C300酒駕狂刷護欄 黏隧道壁成廢鐵 08:382020/09/23 社會 婦人停等紅燈滑手機 不爽被開單牽車輾傷員警 11:582020/09/23 社會 連假到宜花 客運鐵路推好康 04:102020/09/22 地方新聞 社會熱門新聞 酒國海陸女1／整瓶威士忌「喉嚨借過」30秒喝完 本尊竟是海軍陸戰隊正妹 - 社會 空姐櫃姐雪乳妹 奧迪「時間管理大師」狂劈8女 - 社會 內湖版玩命關頭？賓士C300酒駕狂刷護欄 黏隧道壁成廢鐵 - 社會 內湖賓士C300酒駕狂刷隧道牆成廢鐵 驚人維修費用出爐 - 社會 用愛灌溉小三1／敦化國小校長高調不倫戀 拋元配偷情學生家長 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。