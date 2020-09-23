台6線公館鄉出磺坑2號隧道發生客運與機車相撞事故，機車騎士當場身亡。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真）

台6線公館鄉路段23日早上10點多，1輛客運行經出磺坑2號隧道，大湖往苗栗方向，突然與對向機車發生碰撞，機車騎士當場傷重不治，事故原因將由警方進一步調查釐清。

50歲劉姓客運司機從大湖往苗栗方向行駛，行經台6線公館鄉出磺坑2號隧道，與對向范姓機車騎士發生碰撞。機車卡死在客運前車車輪下，39歲的范男頭路破裂，當場死亡。

警方調查，劉男酒測值為0，范男酒測值尚待抽驗，劉男稱當時見2輛機車似乎併行聊天，其中一輛突然橫越雙黃線闖進車道，閃避不及發生對撞。全案將有警方詳細調查。

(中時 )