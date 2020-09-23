日本金融企業SBI控股對重振地區銀行顯現信心，希望透過入股和將其推向高利潤業務，來活化地區銀行，而此策略亦符合新首相菅義偉堆地區銀行重整的承諾。

日本地區銀行主要在東京都和其他大城市之外，地方上普遍出現人口老化和人口外流，銀行業務正面臨空洞化。首相菅義偉上任之初曾表示將鼓勵地區銀行的整併，許多人也表示早該改革了。

如果政府提到活化地方經濟，那一定是有商機，SBI集團執行長北尾吉孝如此表示，北尾也曾表態參選執政黨黨魁，以接任安倍位子。SBI目前投資四家地區銀行，希望能擴展到投資十家，至少在本財年結束前。

分析師表示，如果政府有要活化地方經濟，地區銀行將受益。在任何情形下，SBI的方案將對地區銀行具有更多吸引力。

菅義偉曾表示，許多地區銀行很久沒有改變，他有聽到許多地區銀行正跑去會見北尾先生。

據知情人士指出，兩人關係密切，菅義偉曾要求SBI控股的北尾出面協助地區銀行，但SBI拒絕路透有關兩人關係的評論。

北尾指出，在例如三菱日聯等超級銀行之後，希望能在日本創造出第四大的銀行勢力。評論認為，北尾的策略即為利用地區銀行來擴展SBI集團的客戶，北尾不僅是在拯救地區銀行，似乎也看到擴展其銀行帝國的機會。北尾曾表示，小城市常有許多富人，他們不知道如何投資，特別是高風險資產投資。

(時報資訊)