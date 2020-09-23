全宇昕今日申請上櫃案 13:332020/09/23 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（23）日表示，全宇昕科技（6651）在今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是半導體業。 根據櫃買中心資料顯示，全宇昕科技公司成立於民國91年4月間，董事長為李建慶，主要產品是MOSFET、BJT、DIODE及IC等半導體元件，送件時資本額為2億8,602萬元。 全宇昕科技去（108）年業績，營收10億1,038萬元，稅前盈餘1億1,237萬元，稅後盈餘9,333萬元，每股盈餘3.59元。 (工商 ) #全宇昕 #櫃買中心 #申請上櫃案 #送件 #申請股票櫃檯買賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 徐永明300萬 疑雲未明 04:102020/09/23 時論廣場 雙十公車優惠 明年市民獨享 04:102020/09/23 地方新聞 建築四強聯手 插旗南港 04:102020/09/23 產業．科技 康全電訊今以每股45.24元新上櫃掛牌 09:082020/09/23 財經 國際債券市場火熱 全年發行挑戰600億美元 10:462020/09/23 財經 華為被打慘 輪值董事長：主題已變求生存 11:202020/09/23 財經 全達易主 大宇資董座拿下經營權 04:102020/09/23 證券．權證 獨董逾1／3，工總喊吃不消 金管會：非所有公司立即適用 04:102020/09/23 金融．稅務 IPO競拍前 基本面停看聽 04:102020/09/23 證券．權證 《店頭市場》新零售、新晶投控 23日起預收款券 08:012020/09/23 財經 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 就是不甩川普 梅克爾表態不禁華為 - 財經 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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