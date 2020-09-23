櫃買中心今（23）日表示，全宇昕科技（6651）在今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是半導體業。

根據櫃買中心資料顯示，全宇昕科技公司成立於民國91年4月間，董事長為李建慶，主要產品是MOSFET、BJT、DIODE及IC等半導體元件，送件時資本額為2億8,602萬元。

全宇昕科技去（108）年業績，營收10億1,038萬元，稅前盈餘1億1,237萬元，稅後盈餘9,333萬元，每股盈餘3.59元。

(工商 )