國際債券及公司債發行量大增，帶動今年債券發行量衝高，截至9月22日止，國內各類債券累計發行金額已達新台幣2兆6381億元，由於年底前還有約4000億元發行量，櫃檯買賣中心預估，今年債券市場發行量可望突破3兆元大關，創下歷年新高。

受新冠肺炎疫情及全球經濟緊縮之影響，今年債券市場利率走低，企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金，讓今年債券市場發行量衝高，根據櫃檯買賣中心統計，截至9月22日止，國內各類債券累計發行金額已達新台幣2兆6381億元，較去年同期發行量(新台幣1兆3001億元)增加103%，創下歷年債券市場發行量新高，其中政府債券發行金額計3400億元，與去年相比略微成長4.6%；金融債發行金額為1181億元，較去年同期增長26%；公司債部分，轉換公司債發行金額為375億元，較去年同期成長44%，普通公司債呈現倍數增長趨勢，發行金額已達5425億元，較去年同期成長97%；另國際債券的發行亦已高達534.86億美元(約新台幣1兆6000億元)，較去年同期大幅增長186.47%，成長幅度與金額均高居首位。

外幣計價的國際債券市場亦在今年重返成長趨勢，截至9月22日止，全年度累積發行金額共計534.86億美元，較去年同期發行量(186.71億美元)大幅成長186.47%，已超越105年全年發行493.73億美元歷史紀錄，再創歷史新高。

櫃買中心統計，9月國際債券發行持續熱絡，單月發行量可達60億美元以上，其中包括台積電(2330)於9月22日首度參與國際債券市場發行10億美元；此外，預估到年底國際債券可贖回金額約為36.35億美元，將成為新案發行的動能，並進一步推升國際債券發行量，預估全年將有機會挑戰600億美元之新紀錄。

櫃買中心表示，截至9月22日止公開資訊觀測站相關資料，公司債經董事會通過而尚未發行的額度仍約有1854億元，而國際債券年底前預估仍有將近58億美元(約當新台幣1735億元)的新債發行，後續債券市場發行仍動能充沛，預估全年債券發行量可望超過3兆元大關。

(時報資訊)