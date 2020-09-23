NIKE財報傳來好消息，最新一季營收、獲利表現皆優於市場預期外，盤後股價大漲13%。製鞋業者重展笑顏，今日豐泰一馬當先，股價開高走高，漲幅在3%左右，寶成(9904)及鈺齊-KY(9802)今日股價雖然開高，但多頭後繼無力，股價由紅翻黑，壓在平盤下方整理。

NIKE最新一季營收106億美元，表現於市場預期，毛利率較上季提升，稅後獲利15.18億美元，年增11.05%，EPS 0.95美元，此外，NIKE首度在疫情後調高營運展望，認為2020下半年銷售將較上半年成長，庫存也較上季下降。法人認為，NIKE下半年營運動能更充沛，全年營收有機會由高個位數成長提升至低雙位數成長。

豐泰7、8月營收表現差強人意，不過，第4季訂單較為明朗，法人看好，第4季單季營運、獲利可望重返成長軌道。豐泰8月合併營業利益6.81億元，稅前淨利7.42億元。前8月合併營業利益42.62億元，稅前淨利49.14億元，稅後淨利35.91億元，歸屬於母公司業主淨利31.3億元，每股盈餘3.55元。

寶成第3季為營運谷底，8月營收為近7年同期新低，隨著大陸新冠疫情趨緩，寶成大陸零售門店已開始恢復營業，再加上，第4季訂單已轉趨明朗，法人認為，寶成也將在第4季獲利將重返成長軌道。

(時報資訊)