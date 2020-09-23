8年級生，才27歲的裕國董事長楊育偉今日在9席董事中，共計拿下6席普通董事與2席獨董，獲董事會優勢，拿下最高席次。（盧金足攝）

從小總裁爺爺楊得根帶著裕國董事長楊育偉從基層學習，棏育偉手指還有切肉品受傷痕跡。（盧金足攝）

備受市場關注的裕國冷凍冷藏公司23日舉行股東常會，之前發生家族經營權之爭終告落幕，股東會中公司派的董事長楊育偉在9席董事中，共計拿下6席普通董事與2席獨董，獲董事會優勢，拿下最高席次，楊育偉的阿嬤、副總裁楊吳奈美表示，「給少年仔做看嘜！」她們從吃蕃薯簽艱苦打拚，公司要好好經營下去，楊育偉說，要發揮阿公總裁無牆壁精神，預計十年打造台灣第一牛肉品牌。

裕國公司今天舉行股東常會，前董座楊連發等「市場派」有備而來，但開了兩小時的股東會，阿嬤、副總裁楊吳奈美全程坐鎮，順利完成投票。

會後楊吳奈美牽著孫子楊育偉的手，表示從小艱苦，真嘸甘，要讓年輕人趕快學，讓年輕去做，「拚看嘜！」

對於裕國近期之經營權紛擾，現任董事長楊育偉坦承，對以正派經營為己任的裕國形象當然有所傷害，但所幸創辦人楊得根當年帶出的經營團隊為實力派，第二季回鍋後，一直按照公司制定的四大營運方針進度在走，不受外界紛擾影響，以後不再回答已落幕的家族紛爭相問題。

8年級生，年紀才27歲的楊育偉，扛起全台冷凍肉品的事業，提出四大營運方針以「穩定本業，開創新局」為原則，預計三到六年間，完成桃園中壢擴充凍庫廠房，提升滿倉率與週轉率、旗下裕鵬物流將擴充車隊、持續與知名食品連鎖集團合作、增建南投二廠肉品加工廠，擴充產能。營建部分，裕國目前有五塊地，包含規劃中及已推出的沙鹿「裕國豐盛」住宅大樓案，總戶數135戶，預計年底完銷，未來將依市場景氣，適時推案。

楊育偉表示，未來將推動公司轉型、 AI升級，並規劃上市，計畫已獲董事會支持，他將傾全力打造台灣第一牛肉品牌，讓裕國成為「冷凍冷藏業的台積電」。楊育偉在股東會後也對楊連發遞出橄欖枝、釋出善意，面對家族紛爭，他希望到此為止，「希望別讓天上的阿公傷心。」他也表示，只要對公司發展好，未來不排除與任何人之合作機會。

楊育偉表示，對裕國來說，現在是國內冷凍冷藏業最佳發展時機，除了網購宅配趨勢興起、帶動食品冷凍冷藏需求外，政府即將開放美豬美牛進口，也同樣有利於冷凍冷藏需要，經營團隊一定會在妥善評估市場成長前景的前提下，擴產因應這樣的市場，國內法人分析，冷凍冷藏業是產業供應鏈及重要的一環，在冷凍冷藏業已建構起高門檻的裕國，無疑是最大的受惠者。

此外，楊育偉也點出近期全台房市供需開始加溫，尤其是雙北市以外四都，幾乎是遍地開花，目前裕國在台中市仍握有多塊土地、伺機開發，長期來說可挹注集團獲利。

(中時 )