台中市70歲林姓老婦日前向市警第二分局永興派出所報警，擔任大學講師41歲兒子徹夜未歸且失聯，期間不斷告訴處理的員警，其41歲兒子有三高、感情受挫、酒精戒斷後出現情緒不穩等狀況，警方獲報後利用手機定位，發現林婦兒子在雲林基督教醫院附近，連繫當地員警協尋，林婦兒子最後返家，結束媽媽的擔憂。

警方指出，北區中清路一處大樓內的70歲林姓婦人報警求助，表示兒子前一天陪同朋友出門後，直至深夜都未返家。由於陳男最近因感情因素而心情低落，且疑似因戒酒產生戒斷症狀，林婦為此特別南下來照顧兒子；加上陳男本身有高血壓病史，卻沒帶藥隨身出門，撥打電話卻遲遲未接，讓林婦十分擔憂。

警員吳玲羽立刻啟動緊急協尋，聯繫電信業者進行手機定位，確認陳男位於雲林基督教醫院附近；吳趕緊聯繫雲林縣警局西螺分局西螺派出所同仁協助聯繫醫院，不到30分鐘便確認陳男正搭乘計程車，返回台中途中。

據悉，陳男在彰化擔任大學講師，前一天下午由朋友載至彰化教課後，不慎發生車禍，被緊急送往雲林基督教醫院就醫，才導致林婦聯繫不上，所幸傷勢輕微；警方於當天凌晨4時28分再次與林婦聯繫，確認陳男已平安返家，警方尋人超高效率，令林婦感謝不已。

(中時 )