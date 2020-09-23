5G發展為後疫情時代帶來龐大商機，副總統賴清德今天表示，5G時代已經來臨，臺灣一定要拔得頭籌，才能在國際競爭上，持續占有一席之地。未來政府必然要鬆綁法令。也希望在臺灣能有許多試驗場域，形成一個系統與國際接軌，行銷到國際上，並透過公私部門共同合作與努力，打造更好的臺灣。

賴清德今天出席「5G x AI生活新境界科技論壇」時表示，近來國際機構IHS Markit提到，透過5G發展，將為臺灣市場帶來龐大商機，成為後新冠肺炎經濟振興的主要助力，預計到2035年，可望為市場帶來13.2兆美元的商機。

他在行政院院長任內規劃5G的釋照，至今年6月底都已經完成。根據全球行動供應商協會（GSA）統計，至今年8月底止，全世界已有41個國家、96個通訊公司提供5G服務。「換句話說，5G的時代已經來臨了，這不僅是通訊技術的突破，也帶來產業升級及生活的大轉變」。

行政院已規劃在5年內，預計投入約500億元經費，推動包括5G基礎建設、縮短5G城鄉數位差距、落實5G公益服務等。他認為，臺灣資通訊產業非常強，成績應該還要更上一層樓，要往第一名的方向邁進，我們絕對有這個機會。

賴清德表示，過去我們掌握電腦產業的發展，但錯過網路產業的發展，現在人工智慧5G的新時代，我們一定要拔得頭籌，讓臺灣人在國際競爭上，持續占有一席之地。臺灣ICT產業、硬體製造在國際社會占有一席之地，但在工業4.0時代，絕對不能夠沒有人工智慧、軟體服務，有了軟硬體加乘，在未來的國際競爭才能夠立於不敗之地。

他強調，未來政府必然要鬆綁法令。希望未來在臺灣，能有許多試驗的場域，來形成一個系統與國際接軌，行銷到國際上，讓人工智慧在5G時代能有更好、更傑出的表現。也讓人類福祉的提升，達到新的境界。

賴清德表示，我們應該要持續努力，運用5G及AI，以及物聯網等科技，來解決臺灣社會的種種問題，讓臺灣有智慧家庭、智慧工廠及智慧醫療等，進而成為智慧國家。除了AI行動方案應該要持續落實，政府也應該要人工智慧化，讓政府機關的資訊單位能因應科技新時代。透過公私部門共同合作與努力，打造更好的臺灣，讓未來的生活進入新境界。

(中時 )