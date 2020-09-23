前地下樂團「暴君」主唱蕭逸，前年提供許姓女友人搖頭丸害命，遭依轉讓禁藥罪起訴，台灣高等法院考量他承諾賠償545萬元，與死者家屬達成和解，並數度表示悔悟，將他判刑2年，宣告緩刑5年。可上訴。

檢方起訴指出，蕭逸2018年3月18日晚上邀許女到住處，並提供搖頭丸，未料許女施用後發狂、全身抽搐，蕭逸見狀報警，並將搖頭丸沖進馬桶，許女送醫急救後仍死亡。

一、二審認為，蕭男知悉PMA 、PMMA 具有成癮性、濫用性，非但足以殘害人體之身心健康，且多有施用致死之案例，而易滋生相關犯罪問題，為國家嚴格查禁之違禁物，仍無視於政府所推動之禁毒政策，恣意轉讓禁藥予被害人施用。

合議庭表示，蕭的行為導致被害人因多重化學藥物中毒死亡，釀成無可彌補之傷慟，所為實應非難，惟念及被告於犯後終知坦承犯行，並數度表示悔悟抱歉之意，且已與告訴人達成和解，，判刑2年並給予緩刑5年。

(中時 )