迎接中秋國慶連假，交通部今（23）日表示，兩大連假東部、離島訂房率均已過半，中部南部約四成，北部僅三成。其中以中秋節來說，返鄉、旅遊需求較國慶連假還高，以目前訂房率來推估住宿旅遊人次的話，中秋期間東部人潮將比去年同期增加77％，衝上22.7萬人次。
交通部今（23）日中午針對中秋、國慶連假的交通疏運，舉行說明會，部長林佳龍，次長王國材、陳彥伯、祁文中均出席坐鎮。交通部指出，這次提報20處易壅塞省道路段，提供民眾注意，全台16處觀光重要熱點，包含：日月潭、清境農場、墾丁國家公園、鯉魚潭、太魯閣等，均訂定停車率門檻值警告。
在國道方面，交通部說，高公局「幸福公路」APP優化後，可顯示國5、台9線、台2線即時影像路況、道路績效、CMS等資訊，讓民眾走到哪、都能掌握最新路況。
為了讓民眾踴躍使用大眾運輸，交通部更大方祭出運輸優惠，「北花線」客運「來回」只要400元，還加碼送咖啡喝；45條台灣好行路線持電子票證打5折、「高鐵＋國道客運＋市區客運交通聯票」最低65折，「鐵路公路聯運交通聯票」，票價優惠最低209元，而且持客運票根，到宜蘭、花蓮租車，還可折200元！
(工商 )
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