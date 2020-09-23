隨著秋天腳步越來越近，一般必賞莫過於楓葉、銀杏、山毛櫸，這類整片金黃、又帶點蕭瑟的秋季限定美景；而這幾年，秋季限定美景不再只是這幾類，「粉黛亂子草」就是最新人氣王。
什麼是「粉黛亂子草」？「粉黛亂子草」為多年生暖季型草本植物，適應性強，耐水濕、耐乾旱、耐鹽鹼，在沙土、壤土、粘土中均可生長，花期為9月中至11月中。
「亂子草」在不同季節，整體顏色也有不同的轉變。一年四季的花序，大部份為綠色，秋季轉變為粉紫色、冬季則為黃色；單看一株實在不怎麼起眼，但變成一整片時，數大便是美的美景，讓許多網美、油土伯都抵擋不了它的魅力。
整片毛茸茸的美景，現在在南投集集也看得到。4,200坪的粉色花海，10月開始試營運，未來也會有咖啡㕔、鞦韆和一些裝置藝術，屆時喜愛拍照的朋友，想必一定會拍到手停不下來。
▍ 店家資訊
粉黛亂子草
地址：集集縣道139與成功路口 (和平快樂田園)
時間：(開放後)09：00 ~ 21：00
註1：10月開始試營運，採付費入場，試營運前採LINE預約制，官方帳號：@854rbsfc
註2：開放前，每人酌收清潔費50元；開幕後，每人門票150元 (可折抵園區內消費50元)
(中時新聞網)
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