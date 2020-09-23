想到Epson，只知道他們有推出印表機產品嗎？其實不然，Epson自2019年起啟動開放性創新（Open Innovation）計畫，於今（23）日宣布將與台灣智慧眼鏡產業協會合作，並攜手台灣AR（擴增實境）領域軟硬體與ODM等夥伴合作，在台建立領先的AR產業生態系，期待跟產業夥伴一起擴大AR市場，在後疫情時代可以開創先機。

台灣愛普生董事總經理呂理迪指出，2015年前Epson有印表機與投影機，發現會有廠商將Epson的印表機噴頭拔下來自製其他產品，顯示產品的CP值獲得肯定。因此他們就從2016年開始提供噴頭獨立販售的業務。基於同樣的道理，Epson秉持著「省、小、精」的企業精神，在今日宣布與夥伴一起跨界合作，期待與夥伴一起創新，能夠跨出原本企業內的思考框架，讓更多合作夥伴一起發想更為創新的產品，也把餅（市場）作大。讓台灣在AR市場發光。

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理 黃少白指出，過去Epson都是販售完成品，但是如今要宣布開放核心技術，來與合作夥伴一同來發揮創意。因此今日宣布開放Epson的AR智慧眼鏡光學引擎。黃少白指出，愛普生從2011年開始推出AR眼鏡BT-100，並持續推出AR智慧眼鏡至今，對於AR眼鏡研發的長期投注不可忽視，並且在多國都有成功應用案例。他指出，事實上每一個產業所需要需要感測的資料、眼鏡形狀等等都有不一樣的需求，所以才會發展出Open Innovation計畫，期待透過跟合作夥伴的合作，結和各夥伴的特色與研發能力，激發更多創意。

另外，Epson也宣布將要釋出GNSS IC模組。曾經運用過GPS相關服務的使用這都知道，戶外GPS訊號可以很準確，但在都市中卻因為高樓林立GPS訊號容易被遮擋，而Epson的GNSS IC模組則在城市中也能精準獲取GPS訊號。此外，也釋出可以測量最大攝氧量、心率的PPG模組。不僅如此，也同步向合作夥伴釋出M-Tracer演算法，若要把感測的資料變成有用的訊息，演算法就至關重要。今日的記者會，總的來說就是期待透過Epson開放感測的技術，加上演算法讓資料有意義，並且搭配AR相關產品讓資料可視化，改變消費者的生活。對人類生活帶來一些改變，更好的生活模式。

今日Epson也邀請當前不少合作夥伴一起展出，包含台灣AR智慧眼鏡解決方案品牌佐臻科技、將AR智慧結合眼球追蹤技術進行與虛擬或實體互動的見臻科技、提供深度感知技術和後端資料處理技術，其技術已被運用於Oculus VR頭戴式顯示器的鈺立微科技、專注影像辨識技術、提供MAKRR來發展AR/VR/XR應用的米菲多媒體，還有運用6-DoF定位追蹤與混合實境技術開發III Workforce/MR遠端指導與互動解決方案，以及動作手勢辨識方案的資策會，展現了AR智慧眼鏡結合不同領域的研發技術與know-how能展現出的多元應用，也看見台灣發展AR智慧眼鏡產業鍊的可能性。

(科技)