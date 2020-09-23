立院8個常設委員會召委名單出爐。

立法院委員會今（23）日舉行召委選舉，在藍綠同意下未進行投票，採用推薦書的方式決定召委。結果出爐，8個常設委員會中，除交通委員會兩席皆由民進黨拿下，其他7個委員會皆國民黨、民進黨各1席。

因美豬進口問題，衛環委員會成為執政黨與在野黨激烈交鋒的委員會，原已完成投票，但被國民黨立委陳玉珍發現，投票給民進黨立委洪申翰的其中一張票被蓋了兩次，因此被迫暫停討論適法性問題，最後會議主席認定該票為有效票。國民黨立委蔣萬安強運抽中召委，另一席則由民進黨立委陳瑩當選，藍綠各拿一席。

交通委員會召委選舉，原先國民黨只要取得時代力量立委邱顯智支持，就可在2席召委中篤定當選1人，最後因小綠時力仍倒向大綠民進黨，綠營全數拿下。

經濟委員會部分，民眾黨立委邱臣遠投票前就表態會投自己，但最後僅得1票，兩席召委分別為綠營賴瑞隆、藍營楊瓊瓔。

第10屆第2會期各委員會召委名單：

內政：沈發惠（民進黨）、鄭天財（國民黨）

經濟：賴瑞隆（民進黨）、楊瓊瓔（國民黨）

財政：吳秉叡（民進黨）、林德福（國民黨）

教育：吳思瑤（民進黨）、萬美玲（國民黨）

外交：王定宇（民進黨）、呂玉玲（國民黨）

司法：蔡易餘（民進黨）、李貴敏（國民黨）

交通：陳歐珀（民進黨）、劉櫂豪（民進黨）

衛環：陳 瑩（民進黨）、蔣萬安（國民黨）

(中時新聞網)