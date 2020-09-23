針對今年以來新台幣匯價大幅升值，而近期更是盤中升破29元，宏碁(2353)創辦人施振榮今天表示，大家對新台幣升值的趨勢要作好準備。新台幣升值短期會有衝擊，但對內需市場是有幫忙的。台灣要面對這樣的趨勢，就是競爭力要不斷的提升，當年新台幣匯價從40元變成25~26元，台灣企業的競爭力也沒有因此而喪失。

施振榮表示，新台幣的升值也意味著台灣的競爭力比較強，但也不能像日本當年兌美元匯價從300日圓升值到100日圓那就會傷得很大。競爭力是漸進的， 所以新台幣升值也不能短期一下升太快。但對於新台幣升值的這個趨勢，台廠要作好準備。

對於市場喊出新台幣恐升抵25元，施振榮表示，以前也有過，大家要做好這樣的挑戰。新台幣升值也不是沒有好處，好處包括產業的競爭力勢必要提升，第二是老百姓的消費力會提高，新台幣更值錢，進口品會變便宜。

(時報資訊)