台灣寬頻（TBC）23日宣布導入MABOW TV瑪帛電視電話（視訊）、電視相簿、電視提醒等功能，讓TBC 4K安卓機上盒，除了扮演著家中數位設備閘道的重要角色，也成為家庭情感交流的樞紐。

TBC甫於今年六月上市的4K安卓機上盒，整合超過200個數位有線電視頻道，可以看合法下載的線上影音、多元影音內容，並搭配了藍芽語音遙控器，方便用戶透過智慧語音輕鬆搜尋選擇想看的節目或電影。

TBC表示，與瑪帛合作內容包括電視電話、電視相簿、電視提醒等功能是由TBC與新創團隊瑪帛科技合作，將瑪帛科技的「MABOW TV瑪帛電視電話」應用服務放上TBC 4K安卓機上盒，並提供每月免費額度供TBC用戶嘗鮮使用。隨著Android TV 發展愈趨成熟，普及度提高，能延伸應用的數位服務類型也更加多元，雙方合作將帶領傳統有線電視從過往僅能單向傳輸訊號踏入提供雙向互動功能的領域。

在TBC 4K安卓機上盒按下【熱門】按鍵，選擇「MABOW TV」，不須繁複的設定流程，只要搭載視訊鏡頭，就能讓住在外縣市甚至是國外的所有家庭成員，可以隨時透過配合的手機應用程式「MABOW home」撥一通電視電話到家中的TBC 4K安卓機上盒，提供家中的小朋友或老人家，簡單按下遙控器綠色鍵即可接聽來電，藉由視訊「見面」一解相思之情，不論多遠都能近在眼前。

TBC執行副總裁黃信煒表示，TBC 4K安卓機上盒不僅是家中數位設備的閘道，也是連繫家人感情的媒介。與新創合作的電視電話服務，可以讓為人子女的我們，在外出忙碌卻又總惦記著家中的父母或放心不下的家人時，突然想起忘了交代的提醒或叮嚀，只要使用電視提醒功能，在手機上寫下文字，設定預計提醒時程，當指定時間一到，TBC 4K安卓機上盒就會收到，並將想提醒的文字顯示於電視畫面上。若電視機前的家人有看到提醒訊息，手機上就會顯示已讀。

瑪帛科技執行長顧偉揚指出，透過這次合作，讓瑪帛的服務能加速觸及有需求的潛在用戶，透過TBC 4K安卓機上盒的優越性能與穩定度，讓用戶在使用瑪帛的服務時有更好的體驗。此次合作以串起家人情感連結為主軸，而且瑪帛也特別提供TBC用戶有免費額度，希望TBC收視戶從4K安卓機上盒作為進入數位應用服務的起點，讓家庭生活更加精彩。

MABOW TV還有一個功能是電視相簿，可以提供家庭成員透過手機隨時隨地將美食照、風景照或是調皮的鬼臉自拍照傳送到TBC 4K安卓機上盒，與家人即時共享每一個精采片段。收到照片的家人，還可以透過藍芽遙控器的語音功能，留言回覆，發表想法。回家後無須其他設定，只要開啟電視相簿，就能全家人一起坐在沙發上，笑著聊那一張張照片背後的故事。

針對合作案，TBC推出新申辦120M（含）以上TBC 4K安卓機上盒指定專案，可用限量優惠加購價購買可搭配「MABOW TV」的視訊鏡頭。

(工商 )