國民黨今將反瘦肉精豬肉及公投綁大選二項公投案第一階段連署書送至中選會，宣示推動兩項公投案的決心。「反美豬公投」第一階段連署提送中選會審查，民進黨發言人顏若芳表示尊重，但也痛批，企圖重製2018年的公投亂象，顯示國民黨從不尊重公投直接民主的價值，而是為一黨之私，操控公投。

顏若芳強調，自從宣佈預計放寬美國含萊劑豬肉進口以來，除了看到國民黨為了反對「台美夥伴關係深化」的政治操作，還發現網路上出現不少針對美豬的假訊息在流竄，其背後的動機，似乎也是想藉由混淆民眾視聽，企圖阻礙台美關係進一步的發展。

顏若芳今指出，公投行使是憲法賦予人民的權力，對於國民黨提送公投案第一階段連署書，民進黨予以尊重。但國民黨從過去反對公投，到通過門檻超高的「鳥籠公投」，再到目前利用門檻降低後的公投提案，企圖重製2018年的公投亂象，深感遺憾。她說，因為這顯示國民黨從不尊重公投直接民主的價值，而是為一黨之私，操控公投。

顏若芳表示，對於近來在網路上，許多有關美豬的假訊息，像是「夜市、攤商標示產地和查核困難，造成食安疑慮？」、「學校營養午餐會有美豬牛嗎？如果只使用國產豬肉，成本恐怕會增加？」、「台灣人愛吃豬內臟，美豬內臟大量進口怎麼辦？」、「 有人說，未來台灣養豬業者也可以使用瘦肉精？」等，民進黨將在黨部臉書粉專提供正確的資訊，以利民眾能夠清楚辨識，不被假消息所誤導，以避免成為假消息的傳播者而誤觸法令。

(中時 )