教育部辦理〈台灣重點領域獎學金試辦計畫〉，鼓勵我國學子前往世界百大名校攻讀博士班。一名台北某公立頂大畢業生表示，他通過第一關書審階段，但現在已開學，人在美國，教育部承辦人員則強硬要求，得依規於27日飛回台灣面試，否則只能棄權，讓他無法接受，直言：「你以為百大名校都跟你在同個時區嗎？」

教育部自108學年度起執行〈台灣重點領域獎學金試辦計畫〉，今年則邁入第2年。根據最新的109學年度計畫規定指出，獎補助款依照國家地區而有所不同，但學雜費每人每年上限可達 7 萬美元（約合新台幣203萬元），另還能再申請生活費，同樣依照所處地域而來核撥款項。

至於工作時程方面，109學年度的獎學金申請作業，5月15日啟動報名工作，採取線上報名，9月21日公告書審成績，並寄發面試通知單，9月27日面試，10月16日公布錄取榜單。

該名學子表示，現在是9月底，美國各大學也已開學，他也已在上周飛抵美東，正式展開博士求學階段，而在赴美之前，他便向教育部申請這項獎學金，9月21日也獲通知已通過書審，簡章卻規定必須在一周內飛回台灣，參加教育部主辦的面試，「這個設計有問題，開放給到海外百大名校博士生申請，現在已經開學，我們都在學校，很奇怪，還要我們飛回來面試，覺得超級莫名其妙！」

該名學生也說，可以了解這項獎學金計畫尚處試辦階段，教育部可能還在摸索，如何優畫作業程序，因此他在行前，多次詢問並向教育部反映，人在國外無法返台面試的情況，教育部承辦人員卻強硬回答，必須依照規定來走，甚至還皆告知他，「還是有人可以回來」，如果沒有依規返台面試，只能棄權，讓他氣憤不已，「你以為百大名校都跟你在同個時區嗎？」

該名學生並提到，現在疫情在全球發燒，如果真的依照教育部要求，得返國才能申請獎學金，還要配合我方政府要求，居家檢疫14天。也就是說，就算現在返回台灣，還是不能參加面試，「完全不能理解，時程為何這樣安排，明知道我無法回國，也沒有擋掉我的申請資格，莫名其妙！」

教育部回應，考量疫情持續嚴峻，且需遵循相關防疫規定，導致部分考生可能無法如期返台參加面試，將徵詢該試務審查委員意見，在確保試務公平性原則下，研議讓在國外受疫情影響的考生，在教育部指定或同意的地點，同步進行遠距面試。

(旺報 )