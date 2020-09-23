癌症對現代人的威脅與日俱增，一般民眾是否可從身體出現的一些症狀，掌握時機早日發現並治療？俄羅斯腫瘤專家指出，長期虛弱和非減肥引起的體重下降的現象，最需警惕小心，而伴隨非感冒的發燒及持續咳嗽也要注意，這些都可能是腫瘤存在的信號。另外，任何情況的出血絕不能輕忽，必須立即求診。

衛星新聞消息，俄羅斯衛生部首席腫瘤學家、俄科學院院士安德烈·卡普林在Instagram向俄羅斯民眾介紹有助於及時識別惡性腫瘤的普遍症狀。

卡普林表示，首先應該警惕長期虛弱和非減肥引起的體重下降，以及伴隨的和感冒無關的發燒。持續咳嗽通常也是腫瘤的信號。「此外，任何情況的流血，包括咳血、長期流鼻血，尿血都可能是『警報』症狀，必須立即去看醫生。」他還強調，家人的警惕也非常重要，女性應該常帶自己的父親和丈夫做檢查。

卡普林指出，沒有證據顯示，遺傳在腫瘤危險因素中佔主導地位，只有10%至15%的病例由遺傳引發，其餘都與生活方式有關。比如，過量食用紅肉會引起結腸癌；吸菸也是非常危險的行為，會導致患多種癌症的風險提高30倍。

(中時新聞網)