美國TIME雜誌公布2020年百大影響力人物，蔡英文總統名列其中，並獲得美國聯邦參議員克魯茲寫文章推薦。蔡英文今天在臉書表示榮幸，「這不只是我個人的榮譽，更代表整個國家的榮譽。」這是所有台灣人共同的成就！

國民黨政策會專員呂謦煒在臉書列出名單，並撰文「恭喜蔡英文總統獲選美國TIME百大影響力人物，與中共總書記習近平跟世界衛生組織祕書長譚德塞齊名。」酸度十足。

有網友留言說，習近平的推薦人是Amanda Bennett，看完她的背景還滿合理的，身家都在中國啊！

(中時 )