蔡總統獲時代百大人物 呂謦煒「恭禧」 13:452020/09/23 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 呂謦煒臉書發文。（摘自呂謦煒臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國TIME雜誌公布2020年百大影響力人物，蔡英文總統名列其中，並獲得美國聯邦參議員克魯茲寫文章推薦。蔡英文今天在臉書表示榮幸，「這不只是我個人的榮譽，更代表整個國家的榮譽。」這是所有台灣人共同的成就！ 國民黨政策會專員呂謦煒在臉書列出名單，並撰文「恭喜蔡英文總統獲選美國TIME百大影響力人物，與中共總書記習近平跟世界衛生組織祕書長譚德塞齊名。」酸度十足。 有網友留言說，習近平的推薦人是Amanda Bennett，看完她的背景還滿合理的，身家都在中國啊！ (中時 ) #時代 #蔡英文 #習近平 #臉書 #百大人物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 反美豬及公投綁大選二項連署書 江啟臣親送交至中選會 11:092020/09/23 政治 視導台海第一線澎湖天駒部隊 蔡英文堅定喊話 領空不容別人耀武揚威 04:102020/09/23 政治要聞 蘇揆拒道歉 藍杯葛施政總質詢 04:102020/09/23 生活新聞 半導體展 遠傳交流5G時代新契機 04:102020/09/23 財經焦點 防疫有成 蔡英文獲選時代雜誌百大人物 12:122020/09/23 財經 台歐催生投資協議 04:102020/09/23 財經焦點 挺愛國飲料店 小英總統杯勞軍 04:102020/09/23 政治要聞 維持現狀過時了 04:102020/09/23 論壇廣場 蔡英文澎湖買飲料 黃暐瀚大讚：總統很會表演 10:522020/09/23 政治 《國際政治》新冠疫情重創全球 川普促聯合國向中國究責 11:592020/09/23 財經 政治熱門新聞 頭條揭密》史達林破壞毛澤東攻台計劃 學者：武統成難解死結 - 政治 游淑慧警告：台灣人再做這「3件」事 大陸真的會打過來 - 政治 共軍在領空耀武揚威？吳斯懷糾正總統府說錯了 - 政治 蔣萬安民調輾壓陳時中 綠議員解析「關鍵原因」趙少康竟贊同 - 政治 網解析「韓國瑜下一步」牽動藍綠 直呼：真的太可怕了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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