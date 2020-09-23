新北市文化局與秘書處合作，23日在大廳舉辦秋日沙龍音樂會，邀請到知名音樂家姜智譯及在地音樂家組成的弦樂四重奏，演出包括莫札特小夜曲、皮耶佐拉的自由探戈與卡爾斯 蓋戴爾的女人香等膾炙人口曲目，博得滿堂彩。

新北市文化局指出，姜智譯集指揮家、獨奏家及樂團首席三重身分於一身，自2001年起即以26歲之齡擔任台北市立交響樂團首席一職，為當時台灣最年輕的職業樂團首席。

文化局表示，姜智譯經常受邀至國外進行巡演，如芬蘭、美國、義大利及中國大陸演出，合作過的樂團包括台北世紀交響樂團、新北市交響樂團、高雄市立交響樂團、北京交響樂團等，均獲得各界極大肯定與讚賞。

文化局表示，本次邀請到姜智譯大師來到新北市府演出，希望透過新北藝世界的概念，向大家傳遞藝術及生活生活及藝術的美好，藝文帶到生活中，也將這塊土地上孕育的藝術家帶回家鄉。

文化局也說，這次演出誠意滿滿，安排音樂風格從古典音樂、探戈音樂到台灣經典歌曲及民謠都非常精采，讓現場聽眾聽得如癡如醉，讓原本嚴謹的辦公氛圍，增添了許多優雅輕鬆的氣息。

文化局表示，錯過今日演出，下周三中午12時30分將再上演一場美妙的銅管五重奏，歡迎民眾到新北市府大廳一同欣賞。

(中時 )