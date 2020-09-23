美零售巨擘沃爾瑪宣布將招募2萬季節性員工，在配送中心協助包裝和出貨假期旺季的線上訂單。該公司預期，受疫情影響，年底購物季期間會有更多消費者轉移至線上平台。

這是沃爾瑪五年來首次宣布為了年終購物季而大規模徵人。反觀過去幾年，該公司大多由現有人力加班以因應增加的訂單。

沃爾瑪近期不斷招兵買馬，即便已經過了疫情網購高峰期仍是如此。自3月以來，沃爾瑪美國門市與供應鏈已增聘逾50萬人。

(工商 )