因應年底旺季 沃爾瑪擬招募2萬人 14:282020/09/23 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美零售巨擘沃爾瑪宣布將招募2萬季節性員工，在配送中心協助包裝和出貨假期旺季的線上訂單。該公司預期，受疫情影響，年底購物季期間會有更多消費者轉移至線上平台。 這是沃爾瑪五年來首次宣布為了年終購物季而大規模徵人。反觀過去幾年，該公司大多由現有人力加班以因應增加的訂單。 沃爾瑪近期不斷招兵買馬，即便已經過了疫情網購高峰期仍是如此。自3月以來，沃爾瑪美國門市與供應鏈已增聘逾50萬人。 (工商 ) #沃爾瑪 #訂單 #旺季 #招募 #季節性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跟著Fed購債腳步 妥善安排資金去向 12:332020/09/23 財經 接單強勁 頎邦旺到年底 04:102020/09/23 證券．權證 宏碁電競筆電 在美銷量稱王 04:102020/09/23 證券．權證 觀念平台－啟動美台經濟會談的想像 04:102020/09/23 專題周報 TikTok交易再生波 陸官媒：條款不對等 中方不會接受 10:292020/09/22 財經 美國公開賽 德尚波逆轉摘冠 04:102020/09/22 運動天地 五海大練兵劍指美國 04:102020/09/23 時論廣場 《基金》資金拱高基金規模 18檔不畏高續吸金 12:332020/09/23 財經 進入傳統旺季 矽酸鈣板廠惠普力拼營運持平 17:102020/09/22 財經 社論／抖音的突圍 台灣的機會 04:102020/09/23 時論廣場 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 外媒爆川普女婿曾借貸14.5億 兆豐銀回應：已還清 - 財經 - 工商 華為手機復活？美半導體2大咖能出貨 稱樂意採用高通晶片 - 財經 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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