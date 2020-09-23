達梭系統基金會（La Fondation Dassault Systemes）長期致力於運用3D和虛擬技術，推動研究和教育轉型，該基金會宣佈，未來會向德國特里爾應用科技大學（Trier University of Applied Sciences）提供資助，讓學生們藉由新穎的沉浸式虛擬實境，提前為工程職涯做好準備。 特里爾應用科技大學預計運用這筆資金規劃沉浸式虛擬實境學習場景，並於其「數位產品開發製造實驗室」中，展開以學生為中心的專案教學，將有10個大學課程和8個研究所課程因此受惠。 這些視覺化和數據的實際應用，會以最新穎的方法，示範工業產品開發與製造中常見的複雜流程和產品上市的過程，為多個領域的學生提供支援，例如模擬原型製作來開發高效又能永續發展的交通運輸、設計機器人離線程式設計、模擬人類工程學、規劃虛擬工廠、建模建築，以及體驗沉浸式地虛擬市場行銷。此外，這筆資金亦將用於一系列的公開講座和線上影音。 特里爾應用科技大學工程與技術學系LDPF（Labor fur Digitale Produktentwicklung und Fertigung；數位產品開發製造實驗室）主任Michael Hoffmann表示：「沉浸式虛擬實境有望徹底改寫工業數位化的轉型過程，高等教育必須進行相對的調整，讓教授負責、靈活地使用IVR。達梭系統基金會提供的支援將豐富我們的教學，相信好好發揮這些強大的電子學習工具，有助於大學的各個工程學科從中獲益。」 達梭系統基金會總裁Thibault de Tersant表示，沉浸式虛擬環境為學生提供最新且更快更好的學習體驗，幫助其將來進入職場時，即能因應當前迫切的挑戰。透過為特里爾應用科技大學提供支援，我們在運用3D技術實現教育轉型及提升未來畢業生的就業能力方面，又向前邁進了一步，3D技術的價值已在工業界得到彰顯。

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