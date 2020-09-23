台北市萬華區一名慣竊，光是今年內就因闖空門遭逮4次，日前因為吸毒及賭博需錢孔急，侵入萬華區1處公寓行竊，剛好屋主將大批現鈔及珠寶放在一個袋子放，全遭竊賊一掃而空，內有3百萬現金以及鑽戒珠寶，警方循線上門逮人，原本找不到珠寶，但卻眼尖發現蔡嫌的彭姓女友手上戴著一顆大鑽戒，研判以她的能力決對買不起這種高價珠寶，於是透過照片比對，赫然發現竟然就是失竊贓物，當場讓這對賊情侶俯首認罪。

萬華分局西園路派出所本(9)月9日接獲民眾報案，稱9月初利用周末舉家外出進行國內旅遊，返家時竟發現家中遭竊賊入侵，屋內現金共約300萬元、珠寶首飾等不翼而飛，立即報警請求調查。

警方調查，蔡男行竊時，發現屋主將3百萬現金以及1枚鑽戒放在袋子內，他得手後偷走後將贓款存進銀行，還大方地將鑽戒轉送給女友當成禮物。

警方循線逮捕蔡男，並在他租屋處起出5萬多元贓款，以及犯案當天所穿的的衣服，但原本遍尋不著贓物珠寶，不過員警突然看到他的彭姓女友手指上的高價鑽戒，於是與贓物照片比對，發現完全一模一樣，讓蔡嫌當場傻眼，隨後警方將2人依竊盜罪嫌送辦。

專案小組人員調查現場跡證並追查贓物流向，鎖定轄內慣竊蔡男及女友彭女2人涉有重嫌，於9月23日20時許在兩人位於華西街住處執行拘提、搜索，起獲被害人失竊之鑽戒、水晶項鍊、現金5萬元，凍結扣押嫌犯帳戶內犯罪所得近200萬元，並查獲第二級毒品安非他命11公克，全案依加重竊盜、毒品等罪嫌移送地檢署並聲請羈押。

(中時新聞網)