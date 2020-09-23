中秋創意禮盒，桃警局長「廉」能綠豆椪吸睛。（平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

中秋節將至，桃市警察局長陳國進為了犒賞辛勤的警察同仁，特別準備了應景月餅，分送給桃市各警察機關同仁，當同仁打開盒蓋時，發現每一顆綠豆椪上都印著一個大大的「廉」字，不少同仁立即體會局長陳國進的巧思、用心，也有員警直說這「廉」能綠豆椪真的好吃、謹記於心。

平鎮警分局分局長李建民表示，警察在中央、地方政府各機關的各項服務、效率及廉能評比中，都是名列前茅，且世界各國對台灣警察機關的廉能效率，也都有很高的評價，但全國警察同仁不會因此而自滿，仍持續以「廉潔為榮，貪瀆為恥」之觀念，朝向一個無污染的行政空間而努力。

為了能讓所屬員警更能恪遵這樣的中心信條，於中秋節前夕，桃市警察局長陳國進在贈送給各單位同仁的月餅禮盒中，特別巧思的在綠豆椪上印上「廉」字，除了象徵廉能政府的核心價值、也是桃警團隊唯一信奉的信條外，讓同仁能吃在嘴裡，謹記在心。

李建民也說，未來除了持續要求同仁貫徹公務員廉政倫理規範要求，拒絕不當受贈財物及飲宴應酬等陋習，以端正警察風紀外，同時也籲請民眾響應政府政令，積極參與預防及打擊貪腐，革除陋規積習及杜絕紅包之文化，共同建構優質公務環境，提升政府廉潔形象。

(中時 )