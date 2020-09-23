海巡署第四巡防區指揮部日前指揮艦隊分署台中海巡隊執行「護永專案-區域聯防」、「海洋保育執法擴大掃蕩專案」，於苗栗白沙屯外32浬（領海基線外17浬），帶案查扣越界中國大陸籍「長和58號」油船，該船非法越界且拒絕停船受檢，經重罰133萬後驅離出境。

海巡署艦隊分署9月21日依照兩岸人民關係條例第29、32、80條之1及其施行細則第42條等規定，除留置調查46日外並處以新台幣133萬元罰鍰，確定罰鍰已匯入國庫，23日上午11時許，由台中海巡隊派遣PP10060艇將該船驅離出境。

台中海巡隊表示，海巡署艦隊分署執行「護永專案」及「海洋保育執法擴大掃蕩專案」之成效，不只說明政府維護海洋資源與護漁之決心不打折扣，更向國人宣示海巡保育執法絕不鬆懈。如有發現破壞海洋生態與漁業資源之不當行為，請利用海巡「118」免費服務電話或(04)2657-2782，台中海巡隊將立即前往處理。

(中時 )