低利環境激勵台股多頭氣盛，以中小型個股為主的OTC市場亦強強滾，櫃檯買賣中心董事長陳永誠表示，今年股票市場行情不易預測，但審慎樂觀第4季OTC市場表現，預估今年上櫃市場日均量將創下歷年新高。

櫃買中心今天舉行記者會，由陳永誠親自主持，儘管全球新冠肺炎疫情依舊嚴竣，但各國採取寬鬆貨幣政策，且台灣疫情控制得宜，讓今年台股交易熱絡，以中小型個股為主的OTC市場更因投資人熱情參與，日均量突破400億元關卡。

根據櫃買中心統計，截至109年9月22日止，上櫃股票日均值為479.54億元，興櫃股票日均值為21.16億元。

在外資部分，根據櫃買中心統計，截至109年9月22日止，外資持有上櫃股票之市值占全市場市值之比例為20.65%，外資買賣上櫃股票占全市場之比例為11.92%。

陳永誠表示，今年股票市場行情特別，不太容易預測，不過因為低利環境，成交量顯著放大，審慎樂觀看待第4季OTC市場表現，由於截至9月22日日均值已達479.54億元，遠高於96年的345億元歷史新高日均值，預估今年日均值將創歷年新高。

(時報資訊)