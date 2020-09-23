信義區威秀影城中庭日前一名20歲邱姓女子，慘遭一名男子以裝滿穢物的桶子由頭淋下，臭氣頓時瀰漫，該名女子事後在警方的協助下返家，也成功將潑糞的柯姓男子落網，並傳喚偵訊。此事引發大批網友關注，而這名遭潑穢物的邱姓女子，也在事後頻頻開直播，昨日還在鏡頭前大跳熱舞，還露出邪惡視角。

邱女昨（22）日在臉書問及「哪個直播平台比較好？」並表示她即將要簽約成為直播主，她多次地開啟直撥，只見她穿著細肩帶的白色小可愛，及黑色運動短褲，不時地在鏡頭前扭腰擺臀，不吝嗇地秀出好身材，甚至還彎腰露出邪惡視角。只不過直播中仍有許多酸民留言攻擊，現在身上還有屎味嗎」、「你的舞好像在做復建」、「有要代言金針菇嗎？」；但也有網友給予她正面回應，「不管為何，您的內心還是非常強大，希望一切都會好」、「真勇敢！加油喔！」

而她遭潑糞的事件發生於19日晚間信義區，她身穿黑色衣服、牛仔短褲，遭一名戴口罩的男子潑糞，由頭淋下，甚至將裝曾裝滿穢物的桶子，毫不留情地蓋在她的頭上，現場瞬間臭氣沖天，畫面被貼上網後，引發網友熱議。事後邱姓女子赴派出所提告，潑屎的柯姓男子也落網，柯姓男子向警方供稱，因日前在酒店與邱女有糾紛，事後還在臉書嫌他身高太矮，令他心生不滿，便搜集自己的糞便混合廚餘，挾怨報復。

對於柯姓男子的說詞，邱姓女子則在臉書怒斥「說謊」，並表示自己今年8月中旬才開始頻繁出入夜店等場所，與該名男子的說法有出入，而她再次強調根本不認識對方，更搬出自己的初戀男友身高也不算高的說法，打臉潑屎的柯姓男子，並再度嗆聲要「柯男下跪道歉」，如今，從她臉書動態看來，已一掃日前遭潑糞陰霾。

(中時新聞網)