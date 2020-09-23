演員鄭人碩日前獲選年度模範勞工，23日以大使身分出席勞工影展記者會，他日前演出陸劇《摩天大樓》，跟Angelababy有感情戲，平時沒怎麼在經營的微博於短時間3周內，粉絲從3000人暴漲至20萬，前段時間更不停收到許多大陸男同志粉絲的私訊，訊息內容相當露骨，甚至還收過男性示愛的上空裸照。

鄭人碩稱自己微博收過的男同志告白私訊超過1000條，裡頭不乏有男同志粉絲求跟他發生性行為，寫下「老公X我」，鄭人碩苦笑說：「他們照3餐要求我對他們動粗，我都會回說謝謝支持。」經紀人則打趣形容他已成為「外銷貨」。

中秋節將至，現場鄭人碩也應景學做月餅，被問到中秋連假會不會跟女友小薰一起賞月，他說小薰那幾天要工作，勢必要和劇組一起過節，情侶倆要賞月隨時都可以，「我的中秋節就是把自己分享給長輩，陪張作驥、陪奶奶，陪他們是應該的，那天要帶給很多人溫暖。」至於何時要從模範勞工變模範老公？他則妙答說：「下一部戲可以演。」

小薰今年以戲劇《追兇500天》入圍金鐘視后，鄭人碩沒打算陪走紅毯、沒有特別加持，平時總是告訴她得不得獎不重要，重點是要一直證明自己能演，「她一直很傷心的就是終於被看到了，媽媽卻不在了。」另鄭人碩會幫她看劇本，並分享自己讀本的方式給對方。

(中時 )