水牛因韁繩斷裂逃脫，在牛棚外500公尺遠的廢棄民宅休息，警方協助尋找飼主帶回。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄警分局烏眉派出所員警，21日深夜11點30分巡邏至苗31線11公里處，驚見1頭水牛捲曲躺睡路旁廢棄民宅騎樓下，因為水牛屁股凸出占用道路邊線，該處又沒有路燈、視線不良，就怕來往車輛沒注意或水牛嚇到衝出道路，警方趕緊尋找牛主人，逐戶詢問終於聯繫到吳姓飼主，讓水牛回家。

通霄鎮福源里1頭脫韁的水牛，21日從牛棚逃脫至500公尺外，1處廢棄民宅騎樓下，深夜被烏眉派出所巡邏員警發現，由於水牛屁股占用道路邊線，正值深夜且該處沒裝設路燈，周邊視線不良，警方擔心來往車輛沒看到水牛，或是水牛受驚嚇衝出道路，而衍生交通事故，立即逐戶尋找飼主。

烏眉派出所所長劉恭良表示，經巡邏員查看，發現水牛韁繩斷裂，因此判斷為里民所養，除了於現場警戒引導用路人，也開始詢問附近住戶，最後順利聯繫到睡夢中的74歲的吳姓飼主，請他到場將水牛領回。

吳姓飼主向警方表示，近日白天高溫炎熱，日落後牛棚內溫度也相當高，所以將水牛綁在牛棚大門旁木柱，讓牠可於範圍內活動吃草，可能因韁繩老舊斷裂，才會脫逃到500公尺外的廢棄民宅，感謝警方即時發現，能順利將水牛帶回，避免發生危險。

(中時 )