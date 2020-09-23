年度科技盛會「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」23日盛大登場，遠傳電信因耕耘5G大人物（大數據、人工智慧、物聯網）有成獲邀參展，23日下午舉行的「大師論壇」（Master Forum）邀請海內外重量級產業意見領袖專題演講，遠傳電信總經理井琪將以「5G: Connecting the Dots」為題發表演說，共同交流5G時代無限創新的可能。

台灣半導體產業在國際經貿發展與推動國家競爭力具高度重要地位，「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」是台灣最國際化且唯一的半導體專業展會，串聯半導體產業上下游供應鏈重量級大廠，匯集全球最具影響力的廠商、人才和技術，引領產業趨勢、拓展商機。

今年展會主題為「全新機會與挑戰共存的時代 洞察未來科技力量」，遠傳於「高科技智慧製造展」、「化合物半導體創新應用館」、「異質整合創新技術館」等三大主題區，展出包括智能化生產、AI管控監測、廠務智慧管理等5G智慧製造解決方案，並與台達電子攜手展示能源管理工業解決方案。

遠傳也與台灣愛立信合作，展示具備邊緣計算能力的企業專網應用，並在現場覆蓋5G網路訊號，讓各界與會者可透過VR眼鏡、「遠傳friDay VR」App，以及愛立信首次在台灣亮相的360度頸掛式全景相機、AR應用，實際體會5G大頻寬、低延遲所帶來的沉浸式娛樂體驗。

23日下午舉行的「大師論壇」，邀請台積電董事長劉德音、鴻海科技副董事長李傑、意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery、美光全球執行副總裁Manish Bhatia、井琪、及Lam Research總裁暨執行長Tim Archer等產業意見領袖同台交流，探討在機會風險並存的時代，如何透過AI及5G科技，引導未來無限創新的可能。

遠傳表示，多年致力於發展5G大人物應用，協助企業夥伴導入的經驗也非常豐富的，為期三天的展期，遠傳企業暨國際事業群協理張文津、協理梁翔渝會在每天的「專家開講」分享遠傳5G如何於產業開拓新契機，以及網路規劃、建置、維運、優化，導入創新應用等主題。

「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」自9月23~25日於台北南港展覽館1館舉行，遠傳展區位於高科技智慧製造展J3146攤位、化合物半導體創新應用館I2700攤位、異質整合創新技術館I3016攤位，提供企業客戶與入場民眾親眼體驗前瞻創新的5G應用。

(工商 )