高圓圓（右２）新造型曝光。（圖／翻攝自電視劇光榮與夢想微博）

高圓圓飾演宋美齡。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

氣質女星高圓圓6年前和趙又廷結婚，去年兩人迎來愛的結晶女兒，高圓圓當媽後，一度被外界傳看來疲態，可見當媽不易。最近微博流出一組她接拍新戲的片場照，劇中高圓圓飾演宋美齡，王彤演大姊宋靄齡、李小冉是二姐宋慶齡，被網友讚是顏值最高的宋氏姊妹。

高圓圓去年5月20日生下一女，剛復出時一度傳出她產後尚未鏟肉成功，也有人指她五官仍美，但可見疲累感，後來她上網紅薇婭直播，罕見以綠色深V洋裝現身，薇婭還忍不住稱讚：「妳好瘦喔，真的好瘦」，高圓圓則笑說是因為要復出演藝圈，要開始「營業」了，才積極瘦身。

高圓圓和趙又廷結婚6年，從結婚前就常被拍兩人互動甜到出汁，有時被拍在機場親吻，也曾被拍一起來台灣約會，婚後晉升成父母後，有次造型師好友韓火火上節目分享高圓圓夫妻私下甜蜜互動，透露兩人說好從不失聯，男方拍戲時高圓圓會到片場陪丈夫，短暫居住一段時間才離開，兩人就算分開也說好隔2小時就要聯絡對方一次，給足安全感。

近日，高圓圓接拍電視劇《光榮與夢想》，她在劇中和王彤、李小冉飾演宋家三姊妹，當天高圓圓盤著頭髮，擦著深紅色的口紅，穿黑色西裝外套和眾人合影，首度展現成熟美感，同劇演員還有侯京健、黃曉明等，讓網友十分期待。

(中時新聞網)