瘦肉精美豬開放入台問題持續發酵，農委會主委陳吉仲23日在宜蘭表示，有關萊克多巴胺食品安全的疑慮，要不斷透過專業、學術界以及與社會大眾、各團體不斷溝通，將疑慮降到最低；但陳吉仲的這番發言，無異是重重打了當年堅決反對開放瘦肉精美豬進口的陳吉仲教授一個大耳光。

陳吉仲23日前往宜蘭參加全國青農運動會暨百大青農授證典禮，在面對媒體詢問有關瘦肉精美豬議題時表示，「所有有關萊克多巴胺食品安全的疑慮，這部分要不斷透過專業、學術界以及與社會大眾、各團體不斷溝通，將疑慮降到最低，明年開放入台，對國內的影響降到最低，對整個國家長遠的發展有更正面的幫助。」

但陳吉仲當年擔任擔任中興大學教授時卻曾堅決表示「政府打死也要擋」，台灣養豬產業產值高達750億元，如果開放瘦肉精美豬進口台灣，後果會很嚴重。

此外，陳吉仲如今的說法，也如同是對未事先與朝野及社會大眾充分溝通，還直接跳過立法院的民意監督，逕自宣布開放瘦肉精美豬入台的蔡英文總統打了一個響亮的耳光。

事實上，陳吉仲23日在宜蘭先後接受媒體兩次訪問，第一次本報記者詢問說，既然政府可以開放進口瘦肉精美豬，為什麼不准台灣的豬農使用瘦肉精？陳吉仲未正面回覆，只是推說，這要問台灣所有的養豬戶及消費者，這是大家的共識，讓消費者有所選擇。

記者緊接著追問，既然是讓消費者選擇，政府又何必嚴格禁用瘦肉精？陳吉仲當場變臉，指責記者的問題不對，「沒有站在豬農權益的角度」，認為記者的問題「邏輯錯誤」。

陳吉仲之後再度接受媒體訪問時表示，農委會利用將近一個月的時間，在全台舉辦了超過30場的座談會，養豬產業界對自己的競爭力非常有信心，並期待政府標示一定要清楚，讓所有的消費者有一個選擇，此外，國內絕對不會使用萊克多巴胺，除了可以讓國內的消費者多一個選擇外，台灣豬的競爭力會更好，因此非常有信心來面對挑戰。

(中時 )