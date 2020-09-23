前台南縣議員林進旺經營國際自行車零件工業，連續12年以公司名義捐贈月餅給北台南家扶中心，累計至今送出逾4900盒，今年公司營運雖受到新冠肺炎疫情衝擊而虧損，但他持續送暖不輟，今年更加碼送文旦禮盒，讓受惠家庭直呼足感心！

林進旺今年已經73歲，每年中秋節前固定以享勵工業公司名義捐贈月餅給北台南家扶中心，他說，自己出生貧困，但幼年就刻苦耐勞、奮發向上，事業小有成就後也回饋鄉里。他說，初中畢業於第1志願，但因為實在太窮了，沒錢註冊，只能放棄升學，跑去當水電工，撐起家計，他一路從最基層水電黑手幹起，轉行五金零件產業，更從一家小工廠發展到跨國大公司。

「遇到難關，必須勇敢面對，有志氣、毅力去克服，可以認命，但不要怨嘆，找方法改善困境。」他不諱言，今年因疫情影響，公司上半年虧損，但他想，連老闆都遭受衝擊，最基層的人一定更不好過，決定持續捐助月餅，甚至加碼送文旦。

(中時 )