文青創業第一桶金，文化部「貸」給你！據2018年文創事業調查，台灣有逾3.5萬家文創業者，其中有1萬多家符合45歲以下事業負責人申請資格。

文化部23日宣布，將與文策院、信保基金及10家銀行共同合作，提供文創青年專屬服務，100萬元以下創業貸款免企劃書、免擔保、7天審貸、文化部補貼5年利息，讓創業青年貸款壓力減到最低，為創業之路累積更多能量。

文化部長李永得表示，為在疫後協助青年創業，總統蔡英文推出青年創意貸款政策，文化部特別向行政院爭取於600億元青創貸款中的100億元，為專屬文創業者申貸額度。

這次青年創業貸款也邀10家銀行協助文創產業發展，信保基金提供信用保證，以及文策院組成輔導小組協助專人輔導、收件、認定及審查，讓文創業者可以用更為簡便、快速的方式，獲得創業所需資金。

文化部表示，符合20～45歲的文創事業負責人、事業（公司、商業、有限合夥、登記或立案）成立未滿5年，且修過20小時創業課程（實體、線上皆可），都可提出創業貸款申請，對象將涵蓋演藝團體、開書店、工藝創作、時尚設計、動漫、音樂、藝文展演、桌遊、插畫、雜誌刊物、策展、畫廊、文創商品、圖像授權、影像工作，甚至是新興的Youtuber、Podcast等青年創業者。

青創貸款種類包含提供創業8個月以內申請的「開辦準備金」，最高可貸200萬元；營業所需週轉支出的「週轉性支出」最高可貸400萬元；以及為購置（建）或修繕廠房、軟硬體設施、設備機器等的「資本性支出」，最高則可貸至1200萬元，3種貸款皆由政府提供最低8成、最高9.5成的信用保證。

貸款利率以中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率加0.575％，機動計息，目前利率為1.42％。而為減輕青年貸款壓力，文化部特別提供貸款100萬元以下利息5年全額補貼，貸款100萬元以上者，則可再向文策院申請利息補貼。

其中，貸款100萬元以下的事業負責人，不需準備計畫書，只要備妥身分證、創業輔導課程證明、事業登記證明、切結書及申請表，100萬元以上則檢附計畫書，即可向文策院或臺灣銀行、彰化銀行、臺灣企銀、臺灣土地銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫、華南銀行、台北富邦銀行、台中銀行等10家銀行任一間進行申請。

另針對45歲以上、事業成立超過5年，非此次青創貸款適用對象如有資金需求，文化部仍將持續協助申請「紓困貸款」，另將於今年底前與信保基金合作，推出「文創產業貸款振興方案」，提供相同貸款條件。

(工商 )