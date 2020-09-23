稻江科技暨管理學院5月13日無預警宣布將自8月起停辦、停招，高教工會協助校內師生，日前到教育部前抗議。(本報資料照)

嘉義縣稻江科技暨管理學院5月無預警宣布將自8月起停辦、停招，被教育部駁回，要求校方「先停招、後停辦」，好讓畢業生能在原校畢業。不過稻江師生卻跳出來指控，校方董事會仗著有現任立委、前立院副院長、前縣長等名人董事撐腰，用盡各種手段、賤招逼退剩下來的師生，好讓董事會可以去做賺錢的事。

教育部在5月28日收到稻江停辦計畫，6月12日舉行校內座談，校內師生表示，校內溝通程序有疑慮，部分教職員工對自身權益未充分了解，以及學生接受安置意見都有分歧，因此教育部於7月1日退回該校停辦計畫，並請稻江往先停招、後停辦的方向來走，讓學生能夠原校畢業。

稻江代理校長洪大安表示，宣布停辦後，已有近100位學生辦理轉、退學，目前學校約有1000位學生，其中700多位希望協助安置、100多位訴求原校畢業。洪大安說，學校已將希望安置的學生名單函覆教育部；訴求原校畢業的學生，也會遵守教育部的要求正常辦學，不再有校外上課、密集上課及調補課異常情形，校方還會要求師生正常到校本部上課。

稻江9月14日如期開學，不過據《鏡週刊》報導，一名學生自救會成員指控，校方承諾都是謊言，其實他們用盡各種手段，逼退剩下來的師生，因為有立委翁重鈞、前立法院副院長饒穎奇、前新竹縣長邱鏡淳等人組成的董事會，計畫把校地改為長照機構或雙語中小學等會賺錢的事業。

逼退手段包括故意稱老師都已經走光，還將選課門檻提高、任意刪減課程、用點名辦法惡整學生、逼學生搬出2人1間的宿舍，改住6人1間沒有衛浴的老舊宿舍等。

稻江管理學院祕書室則回應，會轉告代理校長洪大安，由他回覆。

(中時新聞網)