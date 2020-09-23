台驊投控(2636)第2季獲利創掛牌以來單季新高，第3季在海空運持續暢旺，7、8月營收年增率分別達25.5％及31.1％，法人估計，第3季營收及獲利可以維持第2季歷史高檔附近，第4季續旺。

台驊今年前8月營收88.88億元，年增21.1％，其中，大中華營收年增24％，佔營收比重71％，台灣營收年增18％，佔營收比重19％，東南亞及其他地區營收年增11％，佔營收比重10％。海運比重53％、空運36％和內貿11％，未來目標為40％、40％及20％。

第3季在全球陸續解封，雖然空運價格修正，但海運運價因為美洲線回補庫存跟隨大漲，海運比重仍超過5成因而受惠，讓7、8月營收維持在12億元以上的高檔水準，第3季表現依舊可期。

因航空的旺季略有延遲，接下來隨著進入貨運的旺季，法人預期9月底運價可望調漲，將可拉升第4季空運表現，第4季不看淡，今年每股盈餘上看3.5元以上。

(時報資訊)