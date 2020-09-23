陸媒《環球網》今日發布一篇署名「海研智庫」的九二共識問答文章。文中重申九二共識、反對台獨是兩岸關係和平發展的政治基礎。並指民進黨政府自2016年執政後，拒絕承認「九二共識」，且否認兩岸同屬一個中的共識。文章稱，為幫助兩岸民眾認識九二共識，特別以此文進行介紹。

文章首先談到九二共識的歷程，指當時台灣採不接觸、不談判、不妥協的三不政策，直到1990年11月，台灣政府成立海峽交流基金會（簡稱海基會），本著「中國的、善意的、服務的」精神，接受台灣政府委託，授權與大陸方面聯繫協商，處理涉及公權力的兩岸事務。

1991年12月，大陸同樣成立海峽兩岸關係協會（簡稱海協會），以堅持一個中國原則為基礎，根據有關方面授權，處理與海基會的聯繫、交往和商談。

隨後在1992年10月底，海協會與台灣海基會在香港展開工作性會談。海協會代表提出5個表述堅持一個中國原則的方案，台灣海基會代表也先後拿出8種表述方案，當中第8種口頭表述方案為：在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同，並建議以口頭聲明方式各自表述。

在香港商談結束後，在隔年11月16日，海協會正式致函海基會，指出海基會在香港商談中對於一個中國原則的態度提出了「具體表述內容」，其中明確了海峽兩岸均堅持一個中國的原則；海協會口頭表述的要點同樣為「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一」但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。海基會同年回函對此未表示任何異議。至此，雙方都認為經過協商達成了共識。這一共識後來被稱為「九二共識」。

因此在日後兩岸之間出現矛盾實，九二共識發揮了雙方擱置爭議、求同存異的功能，確立了兩岸商談的政治基礎，為兩會開展協商並取得成果提供了必要前提。

(中時 )