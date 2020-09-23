西平大漁池文化公園23日正式動工，迎接3年一度的媽祖省親活動。（陳世宗攝）

丹慶季媽祖會、烈美堂等地方文史團體，為迎接明年3年一度南屯萬和宮老二媽回鑾西屯省親活動，市議員陳淑華要求市府改善西平公園設計，配合西屯、南屯盛事萬和宮老二媽回鑾，特融入文化元素符合地方需求，並提昇為西平大漁池文化公園；23日正式動工。

陳淑華指出，經地方陳情下，她邀集市府建設局、西平里辦公處、烈美堂管理人、丹慶季媽祖會等共同現場會勘西平公園並多次協調溝通設計，希望原烈美堂前大漁池的西平公園能夠配合南屯萬和宮老二媽回娘家活動來改善，增加地方文史元素，融合老二媽回娘家活動，讓西平公園更活潑。

陳淑華說，西平公園是烈美堂的大漁池經市府徵收開闢而成。西平公園為一土丘，高程落差大，公園設施不符合地方使用。南屯萬和宮老二媽西屯回鑾省親為中市文化資產，民眾參與越來越熱烈；凸顯回鑾地點烈美堂的特殊性，並反應出西平公園需要改善的迫切性。

文史人士烈美堂管理人廖財助、丹慶季媽祖會廖福龍理事長及西平里廖建森里長，希望沿西平公園的中軸線整平西平公園的高程，讓老二媽整個省親活動更加順利，也方便隨香人員參與；更希望公園設計融入南屯老二媽回鑾省親的文化元素、大漁池意象等，傳達文化精髓及其全台特殊性。

建設局強調，一公園一特色，西平公園改建為西平大漁池文化公園，融入地方無形文化資產，市府會趕在農曆年底前完成改善；讓老二媽省親文化活動順利舉行，透過文化設計與參與活動的民眾融入，讓西平公園與宗教、文化、地方形成連結。

(中時 )