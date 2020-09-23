41歲蔡姓毒蟲缺錢花用，本月9日從防火巷攀爬進入北市寶興街某公寓，從中偷走屋內300多萬，隨後拿錢吃喝玩樂大肆揮霍，還送女友10萬元鑽戒，短短兩周就花了近百萬，蔡後來將200萬存進銀行，日前遭警逮捕，因無法交代鉅額存款來源，也成為犯案鐵證。

警方指出，蔡嫌染有毒癮無所事事，本月5日凌晨閒晃時，發現寶興街某公寓3樓屋主外出，便從後方防火巷爬進該樓後陽台，隨即潛入行竊，屋主因從事物流業務，常有大筆現金，因此被蔡一口氣偷走300多萬元。

蔡乍得鉅款，開始隨意亂花，帶著女友吃大餐、買精品、吸安非他命，還送了彭姓女友近10萬的鑽戒，彭女以為男友發達了，不疑有他跟著四處揮霍，短短兩周兩人就花了快100萬，蔡自認犯案時戴手套、口罩，沒有留下線索，後來還將200萬存進銀行，打算慢慢再用。

但警方循線追查，因凌晨時很少有人進出後巷，日前鎖定蔡嫌身分，22日前往他華西街的租屋處逮人，現場起獲5萬餘元現金、11公克安毒，警方追查贓款時，蔡一度辯稱花完了，但後來在他帳戶內發現上周剛存的200萬，追問來源時蔡無法抵賴，成為犯案鐵證。

警方指出，蔡嫌犯案累累，2016年他曾去彩券行下注「BINGO BINGO」，賭了90餘萬只中70萬，騙老闆次日回帳，事後卻落跑不理，為此案入獄1年多，但出獄不久又犯下300萬竊案，警訊後已依竊盜、毒品罪，將他與彭女移送法辦。

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(中時 )