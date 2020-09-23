國慶焰火本周六搶先看 3分鐘800枚精彩可期 13:592020/09/23 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國慶焰火本周六晚間將先試放3分鐘。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國慶焰火今年首度移師台南安平舉辦，9月26日晚間8點將有一場高空煙火施放測試，雖然約只有3分鐘時間，但預計施放800枚高空煙火、精彩可期。 台南市長黃偉哲預告，當天晚間800枚高空煙火提前，目的是為了測試角度和高度等細節，確保雙十國慶當天煙火可以更完美呈現在國人眼前，本周六晚間測試也歡迎民眾到主、副舞台位置搶先看，適合觀看的位置包括主舞台安平戀愛廣場，副舞台觀夕平台、1661台灣船園區。 (中時 ) #煙火 #國慶 #高空 #測試 #舞台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 多等3個多月效益不打折 恆春機場國際包機試飛成功 18:182020/09/21 生活 民歌45銀霞可望復出 節目太長台上備妥尿桶 19:202020/09/22 娛樂 中秋、國慶連假 宜蘭3大公共運輸都有優惠 17:082020/09/21 寶島 為國慶煙火暖身 將軍火音樂節27日登場 17:552020/09/22 寶島 看屋筆記：三重國門巨星星辰館(個案＋價格分析) 14:272020/09/21 建案開箱-新北 109年國家防災日演練 林口警協助海嘯警報試放 23:202020/09/21 社會 共機連續穿越台海中線 美專家：真要開戰就不是這樣 19:432020/09/22 兩岸 潑水節長街宴 龍岡米干節賞煙火 04:102020/09/21 生活新聞 《產業》工具機展暖身 新品、市場趨勢搶先看 12:002020/09/21 財經 存了300萬想進場又怕！專家爆押這支 千元有機會 00:032020/09/21 財經 生活熱門新聞 台灣輸出病例暴增19例 日本、菲律賓籍民眾回國確診 - 生活 罹癌信號常被輕忽 專家：有5症狀都該緊急檢查 - 生活 台灣一口氣輸出19例 網酸：病毒看到陳時中自動變陰性 - 生活 飛機上如何稱呼空姐？正式叫法曝光：優雅又不失禮 - 生活 吃大腸麵線自備這一袋 老饕一看驚呆：太猛了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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