國慶焰火今年首度移師台南安平舉辦，9月26日晚間8點將有一場高空煙火施放測試，雖然約只有3分鐘時間，但預計施放800枚高空煙火、精彩可期。

台南市長黃偉哲預告，當天晚間800枚高空煙火提前，目的是為了測試角度和高度等細節，確保雙十國慶當天煙火可以更完美呈現在國人眼前，本周六晚間測試也歡迎民眾到主、副舞台位置搶先看，適合觀看的位置包括主舞台安平戀愛廣場，副舞台觀夕平台、1661台灣船園區。

(中時 )