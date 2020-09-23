口罩雙鋼印制度明天上路，食藥署昨天向全國參與口罩實名制1.0的健保藥局發出公文，強調無雙鋼印的口罩僅能販售至今天為止，今起健保藥局會收到具雙鋼印的實名制口罩，但要明天才能開始販售，違者不排除停止配送。

該紙公文提到，為配合口罩雙鋼印政策，近期口罩的配送時程也將調整為日配，其中成人口罩周一至周六每天每家配送1800片、兒童一到六每日每家則配送200片，將視配銷狀況採適當停配措施。

食藥署提醒，無雙鋼印的口罩將從10月底、11月初開始進行回收，請配合藥局將無雙鋼印的口罩個別依照成人、兒童、瑕疵成人、瑕疵兒童進行清點，同時分開封存裝箱與貼標，中華郵政將依序進行回收。

開業藥師沈采穎則表示，口罩雙鋼印政策推出的倉促，近期聽聞有不少藥局紛紛退出口罩實名制1.0的平台。根據健保署的公開資料顯示，目前計有5417家藥局在販售實名制口罩，另有993家健保藥局退出，約佔年初整體的15％。

沈采穎推測，前陣子政府突然推出口罩雙鋼印政策，隨後又宣布全面徵用國產口罩，讓部分藥局措手不及，現在雙鋼印政策推出後，仍有藥局對於能否販售進口無MD標示的口罩感到相當疑惑，期盼政府在推出相關政策時，能事先進行溝通，提升藥局配合的意願。

針對藥師抱怨，根本是把各地藥局當倉庫，陳時中回應，絕對沒有把他們當倉庫，政策轉換期間所造成的困擾個人也表達歉意，同時也提醒醫用口罩要在有藥商執照的場所才能販售。

另外，有藥局反映實名制口罩先前都已準備好小包裝的備用口罩，現在要全面回收，可能會拿不到分裝費，恐做白工，陳時中強調，這部分對大家都很抱歉，但照理說已經包好的口罩，應該都是已經賣出去了，就算有剩應該也不多，會與公會來詢問看看實際狀況。

有關最近傳出許多藥局因雙鋼印政策上路後，造成的退出販售口罩實名制行列，陳時中也回應，這兩者間並沒有直接相關，相信還是因為日前的退換貨以及口罩偽標的問題造成各藥局的困擾，才會退出，但這些狀況在口罩雙鋼印制度上路後，應會有明顯改善。

(中時 )