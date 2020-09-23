打著「奧迪北區總經銷董事長特助」名號的網紅張男，日前被前女友們向《鏡週刊》爆料是時間管理大師，佯裝單身到處把妹、滾床單，最高記錄可一次劈8名女子，而他目前的女友身份被起底，是擁有26萬粉絲的豪乳長腿正妹，事情發生後，她難過地發文：「我男友的前任一直在網路上惡意攻擊我」。

這名身高178cm、臉蛋標緻漂亮的女網紅Jessie Lee，由於外型姣好、樂於PO出各式清涼辣照，吸引26萬網友追蹤；張男的偷吃行徑被公開後，她在23日發文抒發心情，「我很抱歉，秉持著經營自己是想帶給大家正面的影響力，卻也因為這樣，成了攻擊的目標。」

Jessie Lee表示不斷遭受到男友的舊愛人身攻擊，過去被霸凌的記憶又重回心頭，「我不回應不攻擊，是我了解身為一個女人被傷害的心情會有多難受」加上陪伴她成長的狗逝世，家人的情緒陷入哀傷，接連的打擊都令她心力交瘁。

根據《鏡週刊》報導，張男靠著前女友引薦，得到奧迪董事長特助的職位，年收入破百萬，卻在去年周旋多女，前女友們交叉比對後，赫然發現張男是慣性劈腿的渣男；對此，張男表示已向律師諮詢相關協助，「反正事實就是事實，不是事實就不是，其他我也不方便多說什麼」奧迪也說張男已離職。

(中時新聞網)