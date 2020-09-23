遠東集團投資台中，在水湳經貿園區打造大型購物賣場-愛買水湳店，今（23）日盛大開幕，典禮上特別捐贈台中市政府社會局881份愛心文具禮包，提供給弱勢兒少使用。

台中市長盧秀燕表示，愛買水湳店座落於水湳經貿園區，可說是水湳的「門前店」，鄰近水湳國際會展中心、綠美圖等建設，有助地方發展，市府將持續建立單一投資窗口，吸引更多企業投資，創造地方就業機會。

盧秀燕表示，感謝遠東集團肯定台中、投資台中，愛買水湳店開幕後，對水湳地區居民生活是一大利多。

她強調，台中具備良好的地理環境與生活環境，日前《天下雜誌》調查全台幸福城市，台中榮登為台灣人最想「移居」的城市，市府將持續建立投資單一窗口，鼓勵企業投資台中，打造台中成為「宜居城市」。

遠東集團董事長徐旭東也肯定盧秀燕執政，帶領台中發展，尤其台中兼備良好的港口與地理位置，是個很棒的地方，未來發展前景可期。

此外，遠東集團董事長徐旭東今日親自捐贈愛心文具禮包，社會局長彭懷真代表受贈，並頒贈感謝狀，感謝企業熱心公益。

(工商 )