藝人卓毓彤（熊熊）日前被周刊爆料熱戀一名「特斯拉男」，且傳已懷孕3個月還買房結婚的好消息，7月底兩人和被拍到親密挑家具，8月底熊熊居然高調地以本人的FB帳號在「台北租屋、出租專屬社團」PO出租房消息，如此不設防地大放閃，如今卻被爆出已和男方閃電悔婚分手，日前現身黃鴻升（小鬼）靈堂時小腹平坦也無懷孕跡象，看來如今租房子的行為如同多此一舉，讓她進退兩難。

在8月28日時，熊熊以個人帳號寫上「有人要找房子嗎？地點在內湖成功路四段，鄰近內湖捷運站、走路3分鐘，一房 一衛 一廚房 一客廳 一個更衣室還有超大露台，收納空間多！ 適合小家庭、情侶或是東西很多的女生。」26.5坪的房子租金訂在一個月25000可議，不僅如此，她一開始PO上資訊時，對於有網友詢問照片，她也大剌剌地公開房子的內裝格局，還看到有「熊」圖案的門簾。

不過就在PO文約莫一星期後，本刊就已掌握熊熊已和「特斯拉男」鄭旭哲分手的消息，今（23日）還有媒體爆出男方欠下千萬賭債，卻在外面裝拉風的富家公子，實質根本無力還錢，打7折也還不起，2周前還疑似自殺未遂，目前人仍在醫院治療，加上「特斯拉男」仍持續與外面的女生搞曖昧，種種爛行為導致她小產心死決定分手的傳言。如今本來共築愛巢的兩人成家計畫破局，熊熊又早一步PO出了租房消息，該如何面對接下來單身的生活，令人好奇。

熊熊房子內裝照。（圖／翻攝自網路）

熊熊房子內裝照。（圖／翻攝自網路）

熊熊房子內裝照。（圖／翻攝自網路）

熊熊房子內裝照。（圖／翻攝自網路）

熊熊家中也掛上熊的門簾。（圖／翻攝自網路）

熊熊家中陽台。（圖／翻攝自網路）

熊熊家中陽台。（圖／翻攝自網路）

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(中時新聞網)