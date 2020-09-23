美國抑制中國崛起，總統川普(Donald Trump)對華為等陸企下重手，得到不少響應，英國7月也下令排除華為5G，加拿大、法國雖兩邊都不想得罪為明頒禁令但也事實禁止，德國成為唯一仍使用華為5G設備大國。儘管德國國內對華為鷹派聲浪高漲，但總理梅克爾(Angela Merkel)表明，不會因為某家企業來自特定國家就將其排除。

知情人士透露，德國正在制定5G無線網路安全準則，草案讓政府加強審查設備供應商，內閣成員有更多空間可以界定數據安全風險。儘管如此，梅克爾拒絕在核心立場上妥協，而且她認為公平又合理的做法是對參與德國5G設備競標的廠商提出要求，並將相關要求寫入法規中。

在德國之前，愛爾蘭也表明無意跟進英、美封殺華為腳步，但愛爾蘭影響力當然無法與經濟還有就業市場牽動整個中、東歐的德國相比。專家預期，一旦德國有條件開放華為設備，歐洲半數以上國家都會跟進。

德國政府之前曾找工程師全面檢測華為5G，結果顯示符合標準。之前甚至有消息傳德國率28國向華為下單，但德國外交和情治系統的主流意見是華為不值得信任。

歐洲各國原本24、25日即將開會討論5G安全、英國脫歐、希臘與土耳其能源探勘衝突與其他工業戰略問題，但歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)因接觸過新冠病毒感染者，22日宣布自我隔離，會議可能延至10月1、2日舉行。米歇爾曾呼籲歐洲各國應該對網路安全採取一致立場。

(中時新聞網)