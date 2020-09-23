北市某運動酒吧的老闆娘，遭丈夫指控與何姓男客人有染，不僅視訊看何男洗澡，還在情人節護互送定情物。丈夫提告向妻子及何男求償，並提供相關照片佐證，台北地院認為確實已構成侵害配偶權，判妻子、何男共同賠償丈夫40萬元，可上訴。

丈夫提告主張，他與妻子2017年間結婚，育有1女，卻發現妻子2019年1月起不斷與何男視訊，甚至全程視訊觀看何男洗澡，同年2月14日情人節又交換定情信物，幾天後一起到私密空間幽會，妻子甚至因此多次失蹤，不顧家庭，造成他精神上痛苦，故求償100萬元精神慰撫金。

丈夫並提供翻拍妻子備用手機的照片，其中有何男的洗澡照片，以及「臉紅紅的」、「再洗一次」等親暱對話，也有妻子及何男在有床空間親吻的照片，證明2人已逾越普通朋友份際。

老闆娘及何男否認偷情，辯稱照片可能經過修圖，且照片中女子臉孔有部分被遮蔽，不能確定身分，定情信物則是到處都買的到的鑰匙圈。2人並反指丈夫婚後酗酒，對妻女暴力以對，疑似嫖妓、購買禁藥，懷疑丈夫不滿被聲請保護令，訴請離婚，才提告報復。

不過，法官認為一般民眾並無偽造、變造照片的專業能力，而丈夫提供的翻拍照也無明顯編輯過的痕跡，故認定照片具有證據能力，並依照片判定老闆娘、何男已侵害配偶權，審酌3名當事人的身分、收人等狀況後，判老闆娘、何男共同賠償丈夫40萬元。

(中時 )