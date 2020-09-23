小鬼過世後，峮峮忍痛認愛。(圖／翻攝自IG)

36歲小鬼過世後，峮峮忍痛發聲認愛，並連續3天都到靈堂，雖然她看起來相當憔悴，但仍打起精神，希望能陪伴男友最後一程，今(23日)她也在IG發長文，感謝大家給她的力量，「雖然我也不曉得要到哪天我才會復原，但我們就一起跟著他的笛聲前進，總有一天，我們都會好的。」

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峮峮IG全文：

只是想說

大家都辛苦了

我能做的就是替黃鴻升謝謝他身邊的所有人

都來陪伴、支持他的家人

謝謝很多很多很多的人給我力量

謝謝這幾天陪伴在我身邊的

我的朋友 還有你的朋友

三天的追思會

你平常私下常提的那幾個好友、景仰的大哥

都會來跟我聊上幾句

從大家的眼神就能感受到他們的真誠

你的兄弟甚至還很開心的跟我炫耀

他早了我半年認識你還跟你親親（？

情感的深度與認識的時間長度是沒有關係的

所以我知道 他們很多人真的都很愛你

也很謝謝你的家人、憲哥、好友們、紅隊願意把你私下提到的關於我的事跟我分享

又感人又好笑

所有的人

包含粉絲、網友、路過的人都在說著你的好

還記得你在DearPapa提過魔笛的故事

我想⋯你的魔笛肯定超大一支而且奏效了

發自內心的正面、善良、溫暖、體貼、禮貌⋯更多更多的信念

都傳達給大家了

雖然我也不曉得要到哪天我才會復原

但 我們就一起跟著他的笛聲前進

總有一天 我們都會好的

共勉之

(中時新聞網)